Матвиенко предложила в 2020 году ввести налог для самозанятых во всех регионах России
Сегодня, 11:20ЭкономикаФото: kremlin.ru
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести в следующем году налог для самозанятых во всех регионах России, сообщает РИА Новости.
По её мнению, эксперимент в тех областях, где уже введён данный налог, проходит успешно.
Напомним, в 2018 году четырёх регионах России — Москве, Московской, Калужской областях и в Республике Татарстан, в качестве эксперимента введён налог для самозанятых граждан. Лица, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, платят в казну 4% от суммы своего дохода, если работают с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.
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