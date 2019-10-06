Матвиенко предложила в 2020 году ввести налог для самозанятых во всех регионах России

По её мнению, эксперимент в тех областях, где уже введён данный налог, проходит успешно.

Напомним, в 2018 году четырёх регионах России — Москве, Московской, Калужской областях и в Республике Татарстан, в качестве эксперимента введён налог для самозанятых граждан. Лица, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, платят в казну 4% от суммы своего дохода, если работают с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.