Стала известна средняя зарплата свердловчан

Свердловскстат подсчитал уровень среднего дохода свердловчан за июль.

Размер составил чуть более 41 тысячи рублей. Отмечается, что рост не превысил месячную инфляцию в 2,8%. Снижение заработка жителей Свердловской области наблюдается с мая. Тогда доход по подсчетам статистов составил 44 тысячи рублей, а в июне 43,9 тысяч. По данным федеральной службы статистики, сотрудники финансовых организаций получают свыше 73 тысяч рублей, а самый низкий уровень средней оплаты труда у работников общепита, он составил почти 22 тысячи. Напомним, до конца октября правительство РФ планирует разработать новый проект по начислению МРОТ, расчет которой будет производится по количеству отработанных часов. В России снова предлагают ввести почасовой МРОТ

