Стала известна средняя зарплата свердловчан

Стала известна средняя зарплата свердловчан

Сегодня, 09:30ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловскстат подсчитал уровень среднего дохода свердловчан за июль.

Размер составил чуть более 41 тысячи рублей. Отмечается, что рост не превысил месячную инфляцию в 2,8%.

Снижение заработка жителей Свердловской области наблюдается с мая. Тогда доход по подсчетам статистов составил 44 тысячи рублей, а в июне 43,9 тысяч.

По данным федеральной службы статистики, сотрудники финансовых организаций получают свыше 73 тысяч рублей, а самый низкий уровень средней оплаты труда у работников общепита, он составил почти 22 тысячи.

Напомним, до конца октября правительство РФ планирует разработать новый проект по начислению МРОТ, расчет которой будет производится по количеству отработанных часов.

Related news:
Свердловская областьзарплатасредняя зарплата
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы