ПСБ повышает доход по пенсионным картам

*Ставка начисления процентов на остаток по пенсионным картам с 04.20.2021: до 3 000 рублей включительно - 0%, от 3 000,01 рублей до 100 000 рублей включительно - 6%, от 100 000,01 рублей - 4%. Проценты начисляются банком за каждый календарный месяц на фактический остаток средств на счете на начало каждого дня в течение такого месяца, за исключением дня и(или) дней, на начало которых остаток средств на счете не превышал размер соответствующего установленного для счета порогового значения остатка средств на счете. Проценты, начисленные за соответствующий календарный месяц, выплачиваются банком в последний календарный день текущего месяца. Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кешбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кешбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях для физических лиц ПАО "Промсвязьбанк" вы можете на сайте банка www.psbank.ru