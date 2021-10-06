Рестораторы Урала: «С введением QR-кодов отрасль получит фактический локдаун»

Уральские рестораторы обратились с открытым письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они просят власти не включать рестораны, кафе и прочие точки общепита в список «чистых зон от коронавируса».

Уральские рестораторы в своем письме к губернатору региона Евгению Куйвашеву предсказывают печальные последствия для отрасли с введение QR-кодов для общепита, сообщает E1. В письме, в частности, приводится пример Москвы, где в 2020-м году, при введении обязательных QR-кодов для посещении точек общепита, залы столицы были заполнены только на половину. Это является фактическим локдауном,говорится в письме. В качестве доводов для освобождения общепита от QR-кодов, рестораторы привели также местную статистику: около 80-90% обслуживающего персонала уже привиты в Свердловской области, а в помещениях работают рециркуляторы воздуха, проводится постоянная дезинфекция. Рестораторы области также напоминают в своем письме, что отрасль общепита изначально является самой зарегулированной, предприятия общепита постоянно подвергаются проверкам различных ведомств. После прошлогоднего пакета ограничений рестораны и кафе до сих пор не могут полностью погасить долги по арендной плате, кредитным обязательствам и налогам,говорят специалисты ресторанного бизнеса. Если же QR-коды все-таки введут для общепита, то, по мнению рестораторов, государство и регионы должны предоставить отрасли субсидии и компенсации на все время действия ограничений. Напомним, обязательные QR-коды и «чистые зоны» вводятся на территории Свердловской области с 1 декабря 2021 года. Пройти в такие зоны можно будет только привитым гражданам при предъявлении специального паспорта. QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области

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