Рестораторы Урала: «С введением QR-кодов отрасль получит фактический локдаун»

Рестораторы Урала: «С введением QR-кодов отрасль получит фактический локдаун»
Рестораторы Урала: «С введением QR-кодов отрасль получит фактический локдаун»
Сегодня, 14:48ЭкономикаФото: 1МI
Уральские рестораторы обратились с открытым письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они просят власти не включать рестораны, кафе и прочие точки общепита в список «чистых зон от коронавируса».

Уральские рестораторы в своем письме к губернатору региона Евгению Куйвашеву предсказывают печальные последствия для отрасли с введение QR-кодов для общепита, сообщает E1.

В письме, в частности, приводится пример Москвы, где в 2020-м году, при введении обязательных QR-кодов для посещении точек общепита, залы столицы были заполнены только на половину.

Это является фактическим локдауном,говорится в письме.

В качестве доводов для освобождения общепита от QR-кодов, рестораторы привели также местную статистику: около 80-90% обслуживающего персонала уже привиты в Свердловской области, а в помещениях работают рециркуляторы воздуха, проводится постоянная дезинфекция.

Рестораторы области также напоминают в своем письме, что отрасль общепита изначально является самой зарегулированной, предприятия общепита постоянно подвергаются проверкам различных ведомств.

После прошлогоднего пакета ограничений рестораны и кафе до сих пор не могут полностью погасить долги по арендной плате, кредитным обязательствам и налогам,говорят специалисты ресторанного бизнеса.

Если же QR-коды все-таки введут для общепита, то, по мнению рестораторов, государство и регионы должны предоставить отрасли субсидии и компенсации на все время действия ограничений.

Напомним, обязательные QR-коды и «чистые зоны» вводятся на территории Свердловской области с 1 декабря 2021 года. Пройти в такие зоны можно будет только привитым гражданам при предъявлении специального паспорта.

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