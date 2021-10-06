Шестое место в России по числу жителей-банкротов заняла Свердловская область

Шестое место в России по числу жителей-банкротов заняла Свердловская область
Шестое место в России по числу жителей-банкротов заняла Свердловская область
Сегодня, 14:31ЭкономикаФото: 1MI
Шестое место в России по количеству жителей, признанных банкротами, заняла Свердловская область.

В регионе проживает 5,5 тысячи банкротов, пишут «Новые известия» со ссылкой на данный «Федресуса».

Самое большое число банкротов проживает в Москве и Московской области. Там несостоятельными признаны 7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек соответственно.

Третье место занимает Краснодарский край (6,8 тысячи человек), четвертое — Санкт-Петербург (6 тысяч). Далее располагаемся Самарская область с 5,9 тысячи банкротов.

В общей сложности за январь–сентябрь в России банкротами себя объявили 137,4 тысячи граждан.

Свердловская областьрейтингбанкротство
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