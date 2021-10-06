В полтора раза выросло число самозанятых в Нижнем Тагиле с начала 2021 года

В полтора раза выросло число самозанятых в Нижнем Тагиле с начала 2021 года
В полтора раза выросло число самозанятых в Нижнем Тагиле с начала 2021 года
Сегодня, 13:37ЭкономикаУльяна СавинаФото: 1MI
Больше трех тысяч тагильчанин зарегистрировались как самозанятые в июле и августе 2021 года. Таким образом, прирост в Нижнем Тагиле за два месяца составил 113%, сообщила редакции TagilCity.ru Федеральная налоговая служба Свердловской области. С 2020 года показатель вырос в полтора раза.

В Нижнем Тагиле количество самозанятых в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 30% в сравнении с 2020 годом. Так, в начале января этого года в городе числились 3768 самозанятых, а в июне - 2699 человек.

Однако за июль и август как самозанятые зарегистрировались 3062 тагильчанина. Сейчас налог на профессиональный доход платит 5761 человек, рассказала TagilCity.ru замначальника Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области Алла Платунова.

Всего в Нижнем Тагиле с 2020 по 2021 год число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 52,9% — с 3768 по 5761.

Свердловская область переживает бум по количеству регистрируемых самозанятых, отметила ранее министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Каждый месяц самозанятых свердловчан становится на пять тысяч больше. В августе 2021 года такой статус получили 83 тысячи человек, что на 77% больше плана Министерства экономического развития области.

По словам Виктории Казаковой, прирост объясняется мерами финансовой поддержки. Так, самозанятые могут получить 10 тысяч рублей налогового вычета и использовать их для уменьшения суммы налога. Во втором полугодии 2020 года они могли уменьшить сумму налога на 12 тысяч 130 рублей.

В Свердловской области ввели еще одну меру поддержки налогоплательщиков. С августа 2021 года самозанятые свердловчане вправе получить до 500 тысяч рублей займа на развитие своего дела. Срок выплаты составляет два года. Для свердловчан процентная ставка равняется 6,5% годовых, для моногородов — 3,25%.

Эти деньги самозанятые могут потратить на оборудование, транспорт, сырье и комплектующие. Также ими можно оплатить аренду помещений и коммунальные платежи.

Для получения займа нужно обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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