Импортозамещение в России: что получилось за пять лет?

Что нам обещали Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по вопросу импортозамещения в 2014 – 2015 годах заявил, что в условиях непростой экономической ситуации, нужно активнее заниматься модернизацией производства, внедрять на швейных фабриках и текстильных комбинатах современные технологии и оснащать их оборудованием нового поколения, а также развивать собственную сырьевую базу. Также немаловажно, по словам Медведева, реализовывать приоритетные инвестиционные проекты, способствующие импортозамещению и увеличению выпуска качественной продукции.

Александр Ткачев, заступая на пост министра сельского хозяйства, пообещал оправдать доверие правительства в вопросах импортозамещения, в вопросах увеличения объема производства, снижения цен на продукты питания, создания благоприятных условий для аграрного бизнеса и предпринимателей.

Однако в 2018 году на Гайдаровском форуме глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что осуществляя импортозамещение, правительство не ставило перед собой задачу защитить внутренний рынок, главной задачей был и остается мировой рынок.

Дмитрий Медведев недавно высказался, что «в науке импортозамещение — это спорная история».

Реальные планы Газета «Новые известия» нашла и проанализировала задокументированные планы кабмина. Минпромторг создал Государственную информационную систему правительства, в которой есть документы с планами по импортозамещению в 22 отраслях. Более того, можно посмотреть планы по каждому типу интересующих товаров.

Что получилось на самом деле По оценкам экспертов, реализация программы импортозамещения, к сожалению, привела, в первую очередь, к росту цен и потере качества.

Продукты

Изменение цен на продукты питания в Москве с сентября 2014 года по сентябрь 2018-го:

Фото: "Новые Известия"

Цены растут стабильно, при этом качество продукции падает. Импортозамещение молочной продукции прошло путем добавления в нее импортного пальмового масла. Твердые сыры частично были вытеснены плавлеными. 7% от всего продающегося картофеля – импорт. Замороженный картофель для жарки импортный на 94%, основной поставщик – Египет. Все дело в том, что для выращенных овощей нет места для хранения.

Медицина

В 2015 году были наложены ограничения на 608 импортных медицинских препаратов, при этом 282 из них производились в России. Однако импортозамещенные медикаменты появятся на прилавках аптек не ранее 2022 года, так как для создания препаратов с нуля до выведения их в продажу требуются 5-7 лет и вложение инвестиций – от 2 млн долларов. Особенно сложно с обезболивающими средствами. С действующими правилами одна только регистрация препарата занимает 1,5 – 2 года.

Кроме того, происходит неизменный рост цен на лекарства. Только в прошлом году средняя цена препаратов выросла на 10%. В текущем году рост цен не остановился и будет продолжаться в 2019 году. Причина этого в том, что фармкомпании часто используют импортное сырье, им приходится отбивать расходы на разработку новых препаратов, которые должны заменить импорт.

Транспорт

Примерно четверть новых машин на российском рынке – отечественные, а всего на машины российской сборки приходится 83% продаж. Однако стоит отметить, что при этом в 2015 и 2016 годах с отечественного рынка ушла треть моделей от прежнего ассортимента. Остались только те, кто наладил сборку в России, обходит импортные пошлины стороной и получает субсидии на оплату утилизационного сбора.

Однако автомобили собираются из деталей, которые не производятся в России. Так, например, на заводе Hyundai, уровень производства деталей достигает только 48%. И даже в отечественной Lada этот уровень – 70%, то есть почти треть от стоимости автомобилей уходит за границу.

IT и электроника

Отмечается, что Россия уже достойно присутствует на мировом рынке в некоторых технологических областях, например, в сфере информационной безопасности. Однако этот потенциал реализуется слабо.

Этим летом в правительстве РФ обсуждались планы по переводу чиновников на отечественную операционную систему Sailfish OS RUS, на это собирались потратить 160,2 млрд. рублей. Однако, как оказалось, Sailfish – это разработка финской компании Jolla.

Формально у нас есть не только собственное ПО, но и устройства для него. Например, для Почта России закупила партию якобы отечественных смартфонов INOI, но сделаны они в Китае.

В 2016 году для создания собственной компьютерной техники был запущен завод «Ангстрем-Т». На его строительство Внешэкономбанк выделил кредит в 815 млн евро. Планировалось создавать чипы по технологии 1998 – 2002 годов. Для этого закупалось американское оборудование от компании Advanced Micro Devices, а лицензия на производство чипов – у IBM.

По прошествии двух лет предприятие обанкротилось. Официальная версия – невозможность сотрудничать с американскими компаниями из-за санкций.

Госкомпании, которым пытаются навязать отечественную электронику и ПО, продолжают закупать импортные технологии. Только за первые 2 месяца 2018 года на иностранные программы потрачены 695 млн. рублей, а на отечественные – только 65 млн.

По мнению эксперта по информационной безопасности Кирилла Керценбаума, для достойного присутствия на мировом рынке в большем объеме технологических сегментов необходим внутренний заказчик, чаще всего им является государство. Однако в России пока такого нет.

Также в планах Минпромторга к 2016 году был выпуск отечественных компьютеров. Однако их «начинка» оказалась сильно устаревшей, а стоимость составляла 199 тысяч рублей. Недавно появился в России появился отечественный ноутбук Aquarius NS565, но он предназначен только для госзакупок, в свободной продаже его нет. Другие отечественные компьютеры создаются только для нужд военных, так как способны выдержать высокие вибронагрузки.

Андрей Павлов, член генерального совета «Деловой России», президент Zenden Group считает, что все дело в фундаментальных причинах. По его мнению, налоговая система РФ не заточена на развитие производства. Она заточена на развитие торговли и услуг. Все льготные налоговые режимы: патенты, ЕНВД, УСН, новый налог на самозанятых не способствуют росту производственных компаний.

Итоги Мнение экспертов в вопросе импортозамещения сходятся почти во всем – проблема России в том, что долгое время практически ничего не производя, она решила отгородится от внешнего мира и создать все свое. Все это привело лишь к росту цен, потере качества и выдаче импорта за отечественный продукт.