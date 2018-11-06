Вкладчики Уралтрансбанка в Свердловской области начали получать компенсации
Сегодня, 12:04ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 6 ноября в Свердловской области начались выплаты компенсаций вкладчикам Уралтрансбанка, который лишился лицензии в октябре 2018 года.
Подать заявление на получение страховых выплат можно в отделениях Сбербанка, который является банком-агентом.
Согласно реестру обратиться за страховыми выплатами, общая сумма которых составляет около 7,25 млрд рублей, могут 32,7 тысяч вкладчиков. Из них 2,2 тысячи человек, которые имели в банке счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 240,8 млн рублей.
В Свердловской области, по данным Агентства по страхованию вкладов, за выплатами могут обратиться 29,6 тыс. вкладчиков.
Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн рублей, пишет ЕАН.
Напомним, что лицензия у Уралтрансбанка была отозвана ЦБ РФ 25 октября.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей