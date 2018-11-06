Вкладчики Уралтрансбанка в Свердловской области начали получать компенсации

Подать заявление на получение страховых выплат можно в отделениях Сбербанка, который является банком-агентом.

Согласно реестру обратиться за страховыми выплатами, общая сумма которых составляет около 7,25 млрд рублей, могут 32,7 тысяч вкладчиков. Из них 2,2 тысячи человек, которые имели в банке счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 240,8 млн рублей.

В Свердловской области, по данным Агентства по страхованию вкладов, за выплатами могут обратиться 29,6 тыс. вкладчиков.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн рублей, пишет ЕАН.