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#300лет
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 1 доллар
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 1 доллар

Вчера, 19:27ЭкономикаФото: pxhere.com
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