Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 1 доллар

По данным Минфина, в сентябре-октябре нефть марки Urals стоила в среднем 60 долларов за баррель или 438,6 долларов за тонну. Об этом пишет oilcapital.ru.

В нескольких месторождениях Восточной Сибири, каспийских месторождениях и Приразломном месторождении льготная ставка пошлины на «черное золото» равна нулю. Пошлина на сжиженный газ также сохраняется на нулевом уровне.