Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 1 доллар

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В Минэкономразвития РФ сообщили, что с 1 ноября пошлина на экспорт нефти из России повысилась на 1,1 доллар – с 87,2 до 88,3 долларов за тонну.
По данным Минфина, в сентябре-октябре нефть марки Urals стоила в среднем 60 долларов за баррель или 438,6 долларов за тонну. Об этом пишет oilcapital.ru.
В нескольких месторождениях Восточной Сибири, каспийских месторождениях и Приразломном месторождении льготная ставка пошлины на «черное золото» равна нулю. Пошлина на сжиженный газ также сохраняется на нулевом уровне.
Пошлина на высоковязкую нефть выросла с 8,7 до 8,8 долларов, на светлые нефтепродукты и масла - 26,1 до 26,4 долларов за тонну, на темные - с 87,2 до 88,3 долларов за тонну.
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