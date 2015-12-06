Турция сохранит безвизовый режим с Россией

Турция не будет вводить визовый режим против граждан России, так как считает российский народ дружественным отметили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 января 2016 года приостанавливает безвизовый режим для граждан Турции, владеющих общегражданскими загранпаспортами.

Отношения между Москвой и Анкарой резко ухудшились после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. Власти Турции до сих пор не извинились за свои действия.