Турция сохранит безвизовый режим с Россией
6 декабря 2015, 13:35ЭкономикаMaurice
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В посольстве Турции в России заявили о том, что Анкара не намерена вводить визовый режим для граждан РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Турция не будет вводить визовый режим против граждан России, так как считает российский народ дружественным отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что Россия с 1 января 2016 года приостанавливает безвизовый режим для граждан Турции, владеющих общегражданскими загранпаспортами.
Отношения между Москвой и Анкарой резко ухудшились после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. Власти Турции до сих пор не извинились за свои действия.
Накануне Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию заявил, что «Турция не отделается помидорами за инцидент с Су-24».
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