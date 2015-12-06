В России будет увеличено число субсидируемых авиамаршрутов на Урал, Сибирь и Дальний Восток (ФОТО)
Будто в дополнение к новости о рекомендации россиянам воздержаться от поездок за рубеж на Новый год, появилась информация о том, что по России, в том числе на Урал, будет увеличено число субсидируемых авиамаршрутов.
В разговоре с журналистами «ТАСС» глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что его ведомство совместно с Ростуризмом и Администрацией Президента РФ обсуждают увеличение числа субсидируемых внутрироссийских маршрутов в рамках поддержки авиаперевозок.
Необходимость такой поддержки объясняется в том числе финансовыми потерями российских авиакомпаний из-за прекращения воздушного сообщения с Турцией, Египтом и Украиной.
По мнению чиновников, туристам могут быть интересны альтернативные, внутрироссийские маршруты, в том числе на Алтае, Камчатке и Урале.
Возможно, чиновники недалеки от истины, ведь даже у Нижнего Тагила есть все предпосылки, чтобы стать туристическим центром.
Так ли это на самом деле – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.
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