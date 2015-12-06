В России будет увеличено число субсидируемых авиамаршрутов на Урал, Сибирь и Дальний Восток (ФОТО)

В разговоре с журналистами «ТАСС» глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что его ведомство совместно с Ростуризмом и Администрацией Президента РФ обсуждают увеличение числа субсидируемых внутрироссийских маршрутов в рамках поддержки авиаперевозок.

Необходимость такой поддержки объясняется в том числе финансовыми потерями российских авиакомпаний из-за прекращения воздушного сообщения с Турцией, Египтом и Украиной.

По мнению чиновников, туристам могут быть интересны альтернативные, внутрироссийские маршруты, в том числе на Алтае, Камчатке и Урале.

Возможно, чиновники недалеки от истины, ведь даже у Нижнего Тагила есть все предпосылки, чтобы стать туристическим центром.

Так ли это на самом деле – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.