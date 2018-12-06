268 тысяч хозяйствующих субъектов зафиксированы на Среднем Урале

Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова проинформировала, что на 1 октября в области зафиксировано 268 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций, ИП или иных физических лиц, осуществляющих деятельность, приносящую доход. Число частных организаций составляет 94%. Данная цифра сформирована на 1 октября 2018 года.

Министр также сообщила, что с начала 2018 года проведено свыше четырех тысяч консультаций, программы обучения освоили 1,9 тысяч человек. Для развития бизнеса выдано 230 поручительств, общая сумма которых составляет больше 1,3 млрд рублей. За 10 месяцев 2018 года предоставлено 175 микрозаймов на сумму 281,4 млн рублей.

Казакова отметила, что меньше всего частных предприятий в образовательной сфере (26%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (76,4%). В культурной и спортивной сферах, по словам министра, 63% частных организаций. Наибольшее количество частого бизнеса в остальных отраслях, их доля составляет 95%.