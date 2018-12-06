356 тысяч рублей выделено на ремонт спортзала в школе №35 в Нижнем Тагиле
Ремонт будет проведен в спортзале школы №35 в Нижнем Тагиле. На работы выделено 356 тысяч рублей.
В Нижнем Тагиле планируется ремонт спортивного зала в школе №35 на ул. Патона.
Согласно техническому заданию, в помещении спортзала будет проведена огрунтовка и окраска потолка, высота которого около 10 метров. Также будут очищены, огрунтованы и окрашены стены, подрядчик отремонтирует оконные откосы. Исполнитель по контракту должен вывезти за собой мусор.
Сейчас у нас планируется косметический ремонт - это покраска стен и потолков, конечно, в этом есть необходимость, пол у нас был заменен 15 лет назад и находится в отличном состоянии,сообщил редакции TagilCity.ru директор школы Константин Костенко.
Заказчиком работ выступает МКУ «Центр обслуживания зданий и помещений». Подрядчик будет определен путем открытого аукциона на сайте госзакупок. Итоги электронных торгов станут известны 13 декабря. Работы в помещении спортзала должны быть проведены в срок до 25 декабря.
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