356 тысяч рублей выделено на ремонт спортзала в школе №35 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется ремонт спортивного зала в школе №35 на ул. Патона.

Согласно техническому заданию, в помещении спортзала будет проведена огрунтовка и окраска потолка, высота которого около 10 метров. Также будут очищены, огрунтованы и окрашены стены, подрядчик отремонтирует оконные откосы. Исполнитель по контракту должен вывезти за собой мусор.

Сейчас у нас планируется косметический ремонт - это покраска стен и потолков, конечно, в этом есть необходимость, пол у нас был заменен 15 лет назад и находится в отличном состоянии,сообщил редакции TagilCity.ru директор школы Константин Костенко.