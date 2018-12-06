Дороги, школы и теплоснабжение: на что Нижний Тагил потратит дополнительные субсидии?
Сегодня, 17:54ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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Нижний Тагил получил 515 млн рублей дополнительных субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на теплоснабжение, ремонт дорог и две школы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 515 млн рублей полученных из областного бюджета Нижний Тагил сможет потрать 414 млн. Остальные средства перекрыли расходы по муниципальному бюджету.
Из них 240 млн рублей будет потрачено на развитие теплоснабжения, 17,5 млн рублей – на ремонт насосной станции в парке отдыха «Народный 2», 25,5 млн рублей – на эксплуатационное содержание дорог, 16 млн рублей – на капитальный ремонт школы №72 и 86 млн рублей – на новую школу на Маринских прудах, рассказал заместитель главы Нижнего Тагила по финансам и экономике Алексей Бурдилов.
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