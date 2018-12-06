Дороги, школы и теплоснабжение: на что Нижний Тагил потратит дополнительные субсидии?

Из них 240 млн рублей будет потрачено на развитие теплоснабжения, 17,5 млн рублей – на ремонт насосной станции в парке отдыха «Народный 2», 25,5 млн рублей – на эксплуатационное содержание дорог, 16 млн рублей – на капитальный ремонт школы №72 и 86 млн рублей – на новую школу на Маринских прудах, рассказал заместитель главы Нижнего Тагила по финансам и экономике Алексей Бурдилов.