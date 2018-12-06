Процедура наблюдения начата в Нижнетагильских тепловых сетях в рамках банкротства

В Нижнем Тагиле в МУП НТТС решением Арбитражного суда начата процедура наблюдения. Она является одним из этапов банкротства организации. На период наблюдения временным управляющим утвержден Шорохов Андрей Владимирович, член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия».

Шорохов занимался процедурой наблюдения при банкротстве ООО «Перекресток» в Екатеринбурге, ООО «Интеграл», ООО «Модуль» в Хабаровске.

Согласно действующему законодательству, в рамках процедуры банкротства временный управляющий имеет право провести собрание кредиторов.

В рамках первого собрания кредиторов МУП НТТС поставлены следующие вопросы:

Рассмотрение отчета о деятельности временного управляющего МУП НТТС, результатов анализа финансового состояния должника, заключения о наличии или отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

Образование комитета кредиторов.

Определение дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего.

Избрание представителей собрания кредиторов.

Принятие решения о выборе реестродержателя.

Принятие решения о введении в отношении НТ МУП НТТС следующей процедуры банкротства и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

Утверждение дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего.

Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации.

Определение места проведения собраний кредиторов.

Первое собрание состоится 20 декабря 2018 года по адресу ул. Черных, 16, кабинет директора. Начало регистрации 20 декабря 2018 года в 13 часов 45 минут, окончание регистрации 20 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут.