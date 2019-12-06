Должники, банкроты, кредиторы: крупнейшие споры Свердловской области в ноябре
С приближением конца года ресурсные организации стали все чаще обращаться в суд на должников, чтобы получить свои законные средства. В ноябре 2019 года сразу несколько новых крупных исков поступили именно от поставщиков энергии, газа, воды и тепла.
Пени с ВГОКа
В ноябре «Энергосбыт Плюс» в суде отстоял право на выплату ему пени в размере 14,7 млн рублей на невыплаченные средства за электроснабжение в период с 19 апреля по 8 ноября 2019 года. Между истцом и ВГОКом заключен соответствующий договор, однако оплата по нему в течение полугода не поступала.
Так, тагильский завод накопил более 189,7 млн рублей долга перед энергетиками. Арбитражный суд удовлетворил требования истца, дополнительные пени на сумму долга будут исчисляться с 9 ноября и по день оплаты этой суммы.
Банкротство МУП «РЕЖ-ВОДОКАНАЛ»
Заявление о признании банкротом МУПа в городе Реже 21 ноября подало АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС». У городского «Водоканала», по данным искового заявления, числится задолженность перед ресурсной организацией в размере свыше 86,4 млн рублей. Арбитражный суд заявление принял, рассмотрение его обоснованности состоится 27 декабря 2019 года.
Поставщики против УК в Новоуральске
Сразу несколько исковых заявлений против ООО «Управляющая жилищная компания «Новоуральская» (генеральный директор Ислентьева Ирена Владиславовна) приняты арбитражным судом Свердловской области в течение последней недели ноября с претензиями на сумму свыше 85 млн рублей.
«Объединенная теплоэнергетическая компания» требует с ответчика 63,9 млн рублей, «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — 21,5 млн рублей. Также среди истцов в ноябрьских делах против этой управляющей компании значится «Водопроводно-канализационное хозяйство».
Банкрот против клиента
Более 83 млн рублей в пользу ЗАО «Златоустовский электрометаллургический завод» постановил взыскать с ООО «ТМК-ИНОКС» по двум договорам поставки товаров. Заказчик, согласно договорам от 2018 года, должен был оплатить поставленные ему товары, однако средства поставщику переведены не были. В связи с этим завод был вынужден обратиться в арбитражный суд, который и принял решение в пользу истца.
В начале июня 2019 года в отношении ЗАО «Златоустовский электрометаллургический завод» было открыто дело о банкротстве.