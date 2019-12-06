Под Екатеринбургом продают особняк с красными стенами и фиолетовой мебелью
Сегодня, 12:25ЭкономикаФото: N1.RU
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В поселке Таватуй под Екатеринбургом на продажу выставили особняк стоимостью 39,9 миллиона рублей. Объявление размещено на портале недвижимости N1.
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении сказано, что особняк окружен лесом, расположен на берегу озера Таватуй, а рядом проживают «респектабельные соседи». Площадь дома — 280 квадратных метров, также имеется участок в 12 соток и гостевой дом.
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Интерьер дома выполнен в красно-фиолетовых тонах.
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