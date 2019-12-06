Погрузка на железной дороге в Нижнем Тагиле выросла за 2019 год на 11%
Сегодня, 18:31ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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За январь — ноябрь 2019 года погрузка на железной дороге в Нижнем Тагиле увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба СвЖД.
Сюжеты: Нижний Тагил
При этом грузооборот упал на 2,6% от уровня 2018 года и составил 9,3 млрд тонно-км. Всего за 11 месяцев этого года в Нижнем Тагиле погружено:
- руды железной – 10,7 млн тонн (-3,3% к январю – ноябрю 2018 года);
- строительных грузов – 5 млн тонн (+26,5%);
- черных металлов – 4,2 млн тонн (+6%);
- руды цветной и серного сырья – 3,9 млн тонн (-5,2%);
- флюсов – 1,5 млн тонн (+0,6%);
- лесных грузов – 1 млн тонн (+18,5%);
- кокса – 0,5 млн тонн (+11,9%);
- лома черных металлов – 0,5 млн тонн (-13,7%);
- цемента – 0,4 млн тонн (-7,6%);
- нефти и нефтепродуктов – 0,3 млн тонн (-26%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 0,2 млн тонн (-1,4%);
- химикатов и соды – 0,2 млн тонн (-9,8%);
- химических и минеральных удобрений – 0,05 млн тонн (-2,4%).
В целом на Свердловской железной дороге погрузка за январь-ноябрь 2019 года составила 129,1 млн тонн. Это на 0,7% выше аналогичного периода 2018 года.
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