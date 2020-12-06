Банкротства и споры с подрядчиками: крупнейшие иски ноября в свердловском арбитраже

ЦМТЕ является деловым комплексом, включающим в себя бизнес-отель «Panorama» и конгресс-центр. В состоянии банкротства находится собственник имущества ООО «Гранит XXI век». К ответственности по его долгам сейчас пытаются привлечь учредителей депутата заксобрания Александра Серебренникова, а также бизнесменов Владимира Титова и Анатолия Сысоева.