Банкротства и споры с подрядчиками: крупнейшие иски ноября в свердловском арбитраже

Многомиллионные иски от разных компаний поступили в ноябре в Арбитражный суд Свердловской области. Долговые иски и банкротство — в материале TagilCity.ru.

Нарушение договора подряда Застройщик ДСК «Строймеханизация» требует взыскать со своего подрядчика ООО «Стройинвестгрупп» 149 млн рублей. «Стройинвестгрупп» занимается штукатурными работами и, судя по претензии застройщика, не исполняет обязательства по договорам подряда. Заявление принято к производству. Споры акционеров и цена банкротства «Центр международной торговли Екатеринбург» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявление о собственном банкротстве 12 ноября. Согласно информации из картотеки суда, долг фирмы составляет около 93 млн рублей. ЦМТЕ является деловым комплексом, включающим в себя бизнес-отель «Panorama» и конгресс-центр. В состоянии банкротства находится собственник имущества ООО «Гранит XXI век». К ответственности по его долгам сейчас пытаются привлечь учредителей депутата заксобрания Александра Серебренникова, а также бизнесменов Владимира Титова и Анатолия Сысоева. В интервью изданию «Коммерсант-Урал» Александр Серебренников рассказал, что банкротство связано исключительно со спорами между акционерами и не скажется на деятельности ЦМТЕ. Компания, работающая в ноль С иском о признании банкротом ООО «МАШИНЫ УРАЛА» в Арбитражный суд Свердловской области обратился Дмитрий Хитрюк, представитель «Межрегиональной СРО арбитражных управляющих». Исполнительный лист на взыскание долгов в размере почти 43 млн рублей уже выписали судебные приставы региона. «Машины Урала» занимается торговлей автотранспортных средств. Выручка компании стремительно падала вниз и составила ноль рублей в 2019 году (по данным статистики ФНС и Росстата). Большие кредиты малых предприятий АО «Райффайзенбанк» подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом АО «Уралкомпрессормаш» и ООО «Компрессорное оборудование» из-за задолженности в 34 млн рублей. «Райффайзенбанк» выступает как крупный по размеру активов российский банк, являющийся дочерней структурой крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Предприятия АО «Уралкомпрессормаш» и ООО «Компрессорное оборудование» занимаются производством насосов и компрессоров на территории Свердловской области. Сложные отношения с энергетиками Арбитражным судом Свердловской области принято исковое заявление «Межрегиональной сетевой компании Урала» к открытому акционерному обществу «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (входит в группу компаний НПРО «Урал»). Задолженность акционерного общества перед поставщиком электроэнергии по предъявленному иску составляет почти 33 млн рублей.

