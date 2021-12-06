Госдума намерена расширить перечень оснований для получения кредитных каникул

Парламентарии выступили с инициативой о том, чтобы заемщикам предоставляли особые условия в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, если в их регионах объявляют режим чрезвычайной ситуации. На особые условия кредитования должны рассчитывать также граждане, которые пострадали вследствие природных или техногенных катаклизмов, считают в Госдуме России.