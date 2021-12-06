Госдума намерена расширить перечень оснований для получения кредитных каникул

Как сообщают «Народные Новости», законодатели могут расширить статью 6.1-1 Закона № 353-Ф3 «О потребительском кредите» с целью оказать поддержку населению.
Парламентарии выступили с инициативой о том, чтобы заемщикам предоставляли особые условия в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, если в их регионах объявляют режим чрезвычайной ситуации. На особые условия кредитования должны рассчитывать также граждане, которые пострадали вследствие природных или техногенных катаклизмов, считают в Госдуме России.
Поправками предусмотрены также дополнения к четвертой статье Закона № 218-Ф3 «О кредитных историях». Авторы инициативы предложили, чтобы кредиторы не учитывали изменение условий кредитования на основании заявлений пострадавших заемщиков.
Поправки решено было разработать в связи с недавними наводнениями. У многих наших соотечественников возникли в результате сложности с погашением займов.
Ранее в Госдуме начали прорабатывать инициативу, регулирующую взаимодействие банковских организаций с заемщиками при возникновении страховых случаев. Парламентарии полагают, что это поможет наследникам, вынужденным возвращать ссуды своих недееспособных или погибших родственников.