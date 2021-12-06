Продажа отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле снова не состоялась

Продажа отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле снова не состоялась
Продажа отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле снова не состоялась
Сегодня, 16:53ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Единственный четырехзвездочный отель Нижнего Тагила снова не продан, на аукцион не поступило не одной заявки. Начальная сумма контракта составляла 1,1 миллиарда рублей.

Торги проводил АО «НПК „Уралвагонзавод“» (входит в «Ростех»), на аукцион выставлялась 100%-й доля ООО «УБТ-Отель». Это уже не первый раз, когда гостиницу пытались продать. В июне 2021 года также не было подано ни одной заявки.

Напомним, 7-этажный отель на набережной Тагильского пруда был построен в 2015 году. Сначала он работал под брендом международной сети Park Inn. Инвестор вложил в строительство более 800 миллионов рублей. В 2018 году из американских санкций сети пришлось прекратить работу в России, с этого времени гостиница называется Demidov Plaza.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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