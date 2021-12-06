Продажа отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле снова не состоялась

Единственный четырехзвездочный отель Нижнего Тагила снова не продан, на аукцион не поступило не одной заявки. Начальная сумма контракта составляла 1,1 миллиарда рублей.

Торги проводил АО «НПК „Уралвагонзавод“» (входит в «Ростех»), на аукцион выставлялась 100%-й доля ООО «УБТ-Отель». Это уже не первый раз, когда гостиницу пытались продать. В июне 2021 года также не было подано ни одной заявки. Напомним, 7-этажный отель на набережной Тагильского пруда был построен в 2015 году. Сначала он работал под брендом международной сети Park Inn. Инвестор вложил в строительство более 800 миллионов рублей. В 2018 году из американских санкций сети пришлось прекратить работу в России, с этого времени гостиница называется Demidov Plaza. Не состоялась продажа выставленного на торги отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

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