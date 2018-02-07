Биткоин продолжает стремительно падать на протяжении 2 месяцев

Падение курса биткоина продолжается на протяжении 2 месяцев подряд. Только за прошедшую неделю криптовалюта подешевела почти вдвое.

По информации «Известий», причиной падения являются негативные новости из финансового мира. Удар по популярности биткоина нанёс скандал с похищением 500 млн долларов японской биржи Coincheck, которые хранились на криптокошельках. Масла в огонь добавили правительства Индии и Китая: индийские власти планируют признать цифровые валюты незаконными средствами платежа, а Китай намерен полностью запретить покупку криптовалют на территории страны.

Курс биткоина, по мнению специалистов, полностью непредсказуем, потому прогнозировать что-то в обозримой перспективе невозможно. Ежедневно график цифровой валюты то падает, то поднимается на 20-30%.

В середине января пользователи мессенджера Telegram стали получать предложения об участии в новой блокчейн-платформе Telegram Open Network, которая при проверке оказалась лишь прикрытием для деятельности мошенников.