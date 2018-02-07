НП «Солидарность» не помог рабочим УВЗ доказать свою позицию в суде Нижнего Тагила

Судебная тяжба длится с октября 2017 года. НП «Солидарность» подал иск от имени 25 рабочих литейного цеха к корпорации УВЗ. Суть исковых требований НП «Солидарность»: признать изменение норм выработки, введенных с 1 октября 2017 года на обрубном участке необоснованными. Произвести перерасчет заработной платы. Взыскать компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей в пользу каждого истца. По словам рабочих, после введения новых нормативов их зарплата уменьшилась в 2 раза.

Как поясняют присутствовавшие на заседании представители корпорации – представляющий интересы рабочих от НП «Солидарность» не был достаточно подготовлен к заседанию, не мог аргументированно доказать позицию стороны и предоставить суду документы, как того требуют процессуальные правила.

Подали иск от имени парня, который устроился на работу на завод только в ноябре, когда уже были новые нормы. И на судах он не присутствует сообщает собеседник.

Как сообщают на УВЗ, истцы предоставили суду документы, которые, по их мнению, должны были доказать неправильные расчеты оплаты труда и как следствие – потери в зарплате сотрудников. Однако, документы не были должным образом расшифрованы для суда.

«Солидарность» не предоставили шифратора, а судья не обязана разбираться. По предоставленным документам у некоторых работников зарплата наоборот выросла. Оказывается, ей надо было смотреть определенный шифр «сделка» рассказывает источник.

По наблюдениям свидетелей процесса, некоторые из работников-истцов признали, что не понимают смысла поданных в суд документов. Работники цеха не смогли пояснить суду, в чем именно выражается моральный вред, указанный в иске. Это может говорить о несогласованности интересов истцов с представителями независимого профсоюза.

Основными доводами Уралвагонзавода в этом вопросе является то, что нормы выработки пересмотрены в связи с совершенствованием технологии производства и проведением модернизации оборудования. Как пояснили представители корпорации, в результате обрубщик затрачивает меньше времени на исправление дефекта, что и называется ростом производительности труда. А нормы труда и расценки были пересмотрены в соответствии с нормами трудового законодательства.

Отметим, что по информации от представителей УВЗ, в ноябре 2017 года Государственная инспекция труда в Свердловской области провела проверку по вопросу пересмотра норм труда в цехе 563. Нарушений в пересмотре норм труда установлено не было.

В ходе заседания НП «Солидарность» решила полностью изменить основание иска. По словам присутствовавших наблюдателей, некоторые из истцов поддержали новую позицию НП, не вникая в суть нового искового заявления. Суд не принял к рассмотрению новую версию иска.

Как стало известно, в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции РФ направлены депутатские запросы «О правомерности деятельности НП «Солидарность». Об эффективности деятельности данного профсоюза в защите прав трудящихся свидетельствует статистика выигранных дел - не более 1% от всех исков - говорят собеседники редакции.