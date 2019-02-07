Стоимость за кв. м вторичного жилья в Свердловской области выросла на 38,3 тыс. руб.

Впервые за 4 года в России выросли цены на вторичное жилье. В Свердловской области выросла стоимость вторичного жилья. Данные опубликовал Росстат.

Исследование рынка вторичного жилья показало, что впервые за четыре года цена на помещения начала расти. В среднем в России за 2018 год стоимость увеличилась на 4,9%.