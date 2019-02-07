Стоимость за кв. м вторичного жилья в Свердловской области выросла на 38,3 тыс. руб.
Сегодня, 20:08ЭкономикаФото: pixabay.com
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Средняя стоимость за квадратный метр вторичного жилья повысилась на 38 тысяч 300 рублей и составила 1,5 процента.
Впервые за 4 года в России выросли цены на вторичное жилье. В Свердловской области выросла стоимость вторичного жилья. Данные опубликовал Росстат.
Исследование рынка вторичного жилья показало, что впервые за четыре года цена на помещения начала расти. В среднем в России за 2018 год стоимость увеличилась на 4,9%.
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