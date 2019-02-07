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Стоимость за кв. м вторичного жилья в Свердловской области выросла на 38,3 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость за кв. м вторичного жилья в Свердловской области выросла на 38,3 тыс. руб.

Сегодня, 20:08ЭкономикаФото: pixabay.com
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