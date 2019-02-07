Владельцы «Райтов» в Екатеринбурге отсудили у ИП 137 000 неустойки за долг в 8 000
ООО «Фокус-Ритейл», владеющее магазинами «Райт» и «Монетка» в Екатеринбурге, в судебном порядке взыскало с ИП из Челябинской области неустойку в размере 137 тысяч рублей за долг по арендной плате в размере 8 тысяч рублей.
В Арбитражный суд Свердловской области обратилось ООО «Фокус-Ритейл» с иском к ИП Некрылову, зарегистрированному в Челябинской области. Владеющая магазинами «Райт» и «Монетка» организация попросила взыскать с предпринимателя неустойку по договору аренды.
В суде установлено, что по договору аренды площадей у предпринимателя образовалась задолженность в размере 8 тысяч рублей за июнь 2017 года, а также неустойка в размере 3% от долга за каждый день просрочки, согласно условиям договора. За период с 16 мая 2017 года по 1 октября 2018 года она достигла 137 тысяч рублей. Также ООО попросило взыскать размер судебных издержек в сумме 5 тысяч рублей.
Таким образом, сумма исковых требований составила 145 тысяч рублей и судебные издержки.
Арбитражный суд исковые требования удовлетворил в полном объеме и постановил взыскать с ИП Некрылова в пользу ООО «Фокус-Ритейл» 145 тысяч рублей за неисполнение обязательств по договору аренды.
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