Владельцы «Райтов» в Екатеринбурге отсудили у ИП 137 000 неустойки за долг в 8 000

В суде установлено, что по договору аренды площадей у предпринимателя образовалась задолженность в размере 8 тысяч рублей за июнь 2017 года, а также неустойка в размере 3% от долга за каждый день просрочки, согласно условиям договора. За период с 16 мая 2017 года по 1 октября 2018 года она достигла 137 тысяч рублей. Также ООО попросило взыскать размер судебных издержек в сумме 5 тысяч рублей.