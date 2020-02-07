«Уралвагонзавод» отсудил у московской компании 250 миллионов рублей

В январе 2017 года между двумя компаниями был заключён договор на строительство центрального гальванического цеха 960БИС. Стоимость контракта — 666,6 миллиона рублей. Согласно документации, работа генподрядчика («Строй Групп» — прим.ред) должна была идти в соответствии с графиком.

«Строй Групп» частично провёл строительство цеха на 131,2 миллиона рублей. Затем УВЗ перечислил средства на счёт компании за выполненные работы в размере 395,3 миллиона рублей, но московский подрядчик вернул обратно 40,4 миллиона рублей. Таким образом, сумма аванса превысила сумму работ генподрядчика на 223,6 миллиона рублей. Тогда «Уралвагонзавод» вышел в одностороннем порядке из контракта.

В ходе судебного разбирательства УВЗ уточнил сумму и попросил взыскать с ответчика 1,3 миллиарда рублей. ООО СК «Строй Групп» обратилась в суд со встречным иском о взыскании с заказчика 223,6 миллиона рублей за расходы на материалы, оборудование, заработную плату работников, налоги, взносы и вознаграждение за предоставленную банковскую гарантию. Судом было установлено, что данные выплаты не зависят от обязательств по контракту. Также в судебном процессе выяснили, что работы по строительству цеха фактически не выполнялись.

Арбитражный суд Свердловской области решил удовлетворить исковые требования частично. «Строй Групп» должен выплатить 251,1 миллиона рублей, в том числе, 223,6 миллиона рублей за необоснованное обогащение, 11,5 миллиона рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами, 500 тысяч рублей штраф за неисполнение обязательств по контракту, 500 тысяч рублей штраф за не предоставление действующего обеспечения, а также неустойку в размере 15 миллионов рублей и расходы по госпошлние — 200 тысяч рублей.