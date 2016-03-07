Свердловская область лидирует по количеству банкротов на Урале

За последние месяцы число россиян, объявивших о своей денежной несостоятельности, увеличилось почти на тысячу. Сейчас в России зафиксировано 3487 дел о банкротстве. Статистику приводит портал FinZdor. Стоит отметить, что процедуру банкротства должники начинают чаще, чем кредиторы.

Регионы-лидеры по количеству банкротов - Вологодская, Новосибирская и Архангельская области. А лучше всех ситуация обстоит на Чукотке, в Дагестане и Крыму.

Напомним, уже пять месяцев действует закон о банкротстве физлиц. Сейчас процедуру банкротства вправе начать любой гражданин, который должен свыше 500 тысяч рублей официальным компаниям и не оплачивает кредит 3 месяца. Также инициаторами процедуры банкротства может стать кредитор или налоговая служба