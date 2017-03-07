Свердловская область задолжала предпринимателям почти полмиллиарда рублей за госконтракты
7 марта 2017, 09:30Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральная прокуратура рассмотрела вопросы защиты прав предпринимателей, принимающих участие в муниципальных и государственных контрактах, и выявила нарушения со стороны глав трех уральских регионов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Губернаторов Свердловской, Челябинской и Курганской областей обязали погасить задолженности перед предпринимателями.
Как пишут «РИА Новости», Свердловская область имеет задолженность по госзаказам в размере 442 млн руб. Наибольший процент от этой суммы составляют долги учреждений здравоохранения.
Муниципалитеты Свердловской области также имеют задолженность, которая составляет 800 млн руб. В частности, Нижний Тагил должен предпринимателям около 500 млн руб.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей