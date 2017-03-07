Свердловская область задолжала предпринимателям почти полмиллиарда рублей за госконтракты

Губернаторов Свердловской, Челябинской и Курганской областей обязали погасить задолженности перед предпринимателями.

Как пишут «РИА Новости», Свердловская область имеет задолженность по госзаказам в размере 442 млн руб. Наибольший процент от этой суммы составляют долги учреждений здравоохранения.