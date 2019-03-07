161 млн рублей выделен из бюджета Свердловской области на ремонт участка ЕКАД

Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить ремонт участка 10+000 – 20+000 км на территории муниципального образования город Екатеринбург и Березовский ГО. Заказчиком работ выступает ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

Исполнитель будет определен 1 апреля 2019 года, приступить к работам подрядчик должен сразу после подписания контракта. Завершение работ запланировано на 20 августа 2020 года.