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161 млн рублей выделен из бюджета Свердловской области на ремонт участка ЕКАД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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161 млн рублей выделен из бюджета Свердловской области на ремонт участка ЕКАД

Сегодня, 13:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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