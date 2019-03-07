161 млн рублей выделен из бюджета Свердловской области на ремонт участка ЕКАД
Сегодня, 13:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
161 млн рублей выделен из бюджета Свердловской области на реконструкцию участка ЕКАД.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить ремонт участка 10+000 – 20+000 км на территории муниципального образования город Екатеринбург и Березовский ГО. Заказчиком работ выступает ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
Исполнитель будет определен 1 апреля 2019 года, приступить к работам подрядчик должен сразу после подписания контракта. Завершение работ запланировано на 20 августа 2020 года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей