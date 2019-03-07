32 выставки будут организованы правительством Свердловской области в 2019 году

Главным международным экономическим событием 2019 года в Свердловской области станет второй Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS, который пройдет в столице Урала с 4 по 6 июля. После него состоится ИННОПРОМ, он пройдет с 8 по 11 июля. В этот же период в регионе состоится Российско-Африканский форум.