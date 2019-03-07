32 выставки будут организованы правительством Свердловской области в 2019 году
Сегодня, 14:49ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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32 выставочно-ярмарочных мероприятия пройдут в Свердловской области в 2019 году, еще 33 мероприятия будут организованы за пределами региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Главным международным экономическим событием 2019 года в Свердловской области станет второй Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS, который пройдет в столице Урала с 4 по 6 июля. После него состоится ИННОПРОМ, он пройдет с 8 по 11 июля. В этот же период в регионе состоится Российско-Африканский форум.
В Ирбите с 9 по 11 августа пройдет межрегиональная выставка-ярмарка, а с 24 по 26 августа в Екатеринбурге состоится Российский национальный конгресс кардиологов.
Также в регионе запланированы выставки «Строй ЭКСПО», «Большой Урал», туристическая выставка «ЛЕТО-2019», «Урал Агро», «Усадьба ЭКСПО» выставка мастеров «Иван-да-Марья», Конгресс по здоровому образу и другие.
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