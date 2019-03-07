Налог на вторичное жилье в Свердловской области вырастет в три раза
Сегодня, 20:20ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Кабинет министров предложил рассчитывать стоимость налога на имущество по реальной кадастровой стоимости объекта, а не по инвентаризационной.
Правительство региона предложило депутатам Заксобрания принять новый порядок начисления налога на имущество физлиц. Речь идет о недвижимом имуществе. С 1 января 2020 года предлагается оценивать недвижимость исходя из кадастровой стоимости. В таком случае налог на вторичное жилье вырастет. На данный момент налог на квартиру, стоимостью три миллиона, составляет 300 рублей в год, после изменений он вырастет до трех тысяч рублей.
Подобные расчеты уже ведутся в некоторых регионах России с 2015 года, пишет URA.RU.
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