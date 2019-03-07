Налог на вторичное жилье в Свердловской области вырастет в три раза

Правительство региона предложило депутатам Заксобрания принять новый порядок начисления налога на имущество физлиц. Речь идет о недвижимом имуществе. С 1 января 2020 года предлагается оценивать недвижимость исходя из кадастровой стоимости. В таком случае налог на вторичное жилье вырастет. На данный момент налог на квартиру, стоимостью три миллиона, составляет 300 рублей в год, после изменений он вырастет до трех тысяч рублей.