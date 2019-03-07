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Появилась кредитная карта под 12% годовых для малого бизнеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand plastic meal food money business 573766 pxhere.com

Появилась кредитная карта под 12% годовых для малого бизнеса

Сегодня, 14:25ЭкономикаФото: pxhere.com
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