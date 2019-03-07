Появилась кредитная карта под 12% годовых для малого бизнеса

Со слов руководителя блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, уникальность программы заключается в доступности для новых клиентов кредитных карт по привлекательным ставкам. Обычно банки выдают кредитные ресурсы только проверенным клиентам малого бизнеса, то есть тем ИП и юрлицам, которые являются клиентами банка 3-6 месяцев, и проверенным в плане оборотов и поступлений на счет. Соответственно, у предпринимателей, которые только открыли бизнес, мало шансов получить кредит от банка. Так, практически единственным вариантом для них выступает займ в микрофинансовой организации под 40-50%.

Так, Альфа-Банк предоставляет кредитную карту сразу при открытии счета со ставкой 12% годовых, сообщают Novostivolgograda.ru. В настоящее время преимущественное количество банков предлагают, в том числе и проверенным клиентам малого бизнеса, ставки от 20% годовых. Кроме кредитной карты, клиент, воспользовавшись льготными условиями, может подключить и торговый эквайринг - по тарифу 1% от оборота, что в два раза ниже действующих тарифов на рынке: для малого бизнеса. Для сравнения, у большинства банков сейчас тариф на эквайринг 1,8-2%.

Таким образом, открывая расчетный счет в рамках пакета «Просто 1%», клиент может выбирать подходящий для него набор доппродуктов — кредитную карту под 1% в месяц (или 12% за год) или торговый эквайринг под 1% от оборота. Кредитный лимит определит скоринговая проверка, занимающая несколько минут. По минимуму, лимит получит абсолютно любой клиент, несмотря на итоги скоринга. Препятствия не составит даже негативная кредитная история — банк дает предпринимателям возможность ее исправить. Так, клиент, начиная со скромного лимита, через пару месяцев может его увеличить. Банк каждый месяц оценивает оборот по счету, и если у клиента нормальный бизнес, приносящий прибыль, банк предлагает больший лимит по кредитке.

Отмечается, что пакет «Просто 1%» предусматривает все основные услуги и сервисы, необходимые для функционирования малого предприятия: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживание карт для бизнеса линейки Альфа-Cash, полный функционал интернет- и мобильного банка, бесплатная онлайн-бухгалтерия. При этом оплата осуществляется просто, без скрытых комиссий - 1% от поступлений по счету. Кроме того, если в каком-то месяце оборотов не было, то и плата не взимается.

Помимо того, Осин подчеркнул направленность акции «1-1-1» на малый и микробизнес, представители которого задействованы в розничной торговле, — это небольшие магазины, кафе, сервисные предприятия. Для обработки платежей от покупателей им необходим эквайринг с доступными тарифами. В большинстве случаев необходимо в ограниченные сроки закрыть кассовый разрыв или закупить товар. Кредитная карта в таких случаях — рациональное решение.

Для мелких стартапов кредитная B2B-карта существенно упрощает развитие бизнеса. Оформление кредитных документов уже не понадобится, при этом, по факту, новая организация может сразу создавать себе положительную кредитную историю, открывая затем доступ к упрощенному финансированию.