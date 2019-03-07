Строительство ЖК «Кольцовский дворик» возобновлено в Екатеринбурге
Сегодня, 08:15ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Простаивающий с 2012 года ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге обещают сдать в эксплуатацию в 2021 году.
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Строительная площадка простаивала с 2012 года, проведенная недавно экспертиза установила, что состояние объекта не требует существенных изменений и можно приступить к возобновлению строительства.
Как сообщил представитель застройщика, первые два дома будут введены в эксплуатацию уже в 2019 году, оставшиеся дома – не позднее 2020 года. В целом жилой комплекс будет введен в эксплуатацию не позднее 2021 года.
Все работы будут выполнены за счет бюджета Свердловской области. Возобновление строительства стало возможным после того, как объект был передан новому застройщику, пишет «Наша газета».
ЖК «Кольцовский дворик» должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2015 году.
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