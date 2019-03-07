Строительство ЖК «Кольцовский дворик» возобновлено в Екатеринбурге

Строительная площадка простаивала с 2012 года, проведенная недавно экспертиза установила, что состояние объекта не требует существенных изменений и можно приступить к возобновлению строительства.

Как сообщил представитель застройщика, первые два дома будут введены в эксплуатацию уже в 2019 году, оставшиеся дома – не позднее 2020 года. В целом жилой комплекс будет введен в эксплуатацию не позднее 2021 года.

Все работы будут выполнены за счет бюджета Свердловской области. Возобновление строительства стало возможным после того, как объект был передан новому застройщику, пишет «Наша газета».