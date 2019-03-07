Центр развития и поддержки малого бизнеса откроется в Нижнем Тагиле

Помимо центра в Нижнем Тагиле также появится представительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Вопросы открытия обсудили в рамках рабочей встречи заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин и директор СОФПП Валерий Пиличев.

Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства уже помогает представителям бизнес-сообщества, но муниципалитет заинтересован в расширении этой помощи, а также внедрении других инструментов по развитию предпринимательства,отметил Горячкин в ходе встречи.

На данный момент в Нижнем Тагиле выбрана площадка для центра «Мой бизнес», на ней проводятся ремонтные работы. В планах – создание зоны притяжения начинающих и опытных предпринимателей города и региона для получения консультаций, участия в вебинарах, ведения своего бизнеса при помощи коворинг-зоны.

Нижний Тагил является приоритетной территорией, и для нас важно, чтобы как можно больше предпринимателей города смогли воспользоваться инструментами поддержки,пояснил Валерий Пиличев.