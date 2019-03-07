Центр развития и поддержки малого бизнеса откроется в Нижнем Тагиле
На территории Нижнего Тагила появится центр «Мой бизнес», где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.
Помимо центра в Нижнем Тагиле также появится представительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Вопросы открытия обсудили в рамках рабочей встречи заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин и директор СОФПП Валерий Пиличев.
Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства уже помогает представителям бизнес-сообщества, но муниципалитет заинтересован в расширении этой помощи, а также внедрении других инструментов по развитию предпринимательства,отметил Горячкин в ходе встречи.
На данный момент в Нижнем Тагиле выбрана площадка для центра «Мой бизнес», на ней проводятся ремонтные работы. В планах – создание зоны притяжения начинающих и опытных предпринимателей города и региона для получения консультаций, участия в вебинарах, ведения своего бизнеса при помощи коворинг-зоны.
Нижний Тагил является приоритетной территорией, и для нас важно, чтобы как можно больше предпринимателей города смогли воспользоваться инструментами поддержки,пояснил Валерий Пиличев.
В будущем добавятся услуги получения займов, возобновляемые кредитные линии и иные финансовые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.