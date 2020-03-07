На поездки депутатов Госдумы по Свердловской области выделено 10 миллионов рублей
Сегодня, 17:21ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На поездки депутатов Госдумы по Свердловской области к избирателям из федерального бюджета выделено 10 миллионов рублей, сообщает «УралПолит.Ru».
На поездки из бюджета уже потрачено 38 миллионов рублей. На 2020 год в контракте прописана аренда автомобилей с водителями для 10 депутатов. На каждого выделяется по одному миллиону рублей.
Сами чиновники считают это лишними затратами, так как поездки на автомобилях из правительственного автопарка стоят дешевле.
По информации департамента госзакупок, в регионе для членов Госдумы в аренду взято 10 автомобилей Toyota Camry.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей