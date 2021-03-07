Невыплаченный займ и иск трейдера. Крупные арбитражные дела за февраль 2021 года

Банкротства и неисполнение обязательств — кто и на какие суммы подавал иски в Свердловский арбитражный суд в феврале 2021 года, разбиралось TagilCity.ru.

Миллионы за непоставку товара ПАО «Уралхиммаш» требует через суд с ООО «Силур» 133 млн рублей за неисполнение договора по поставке товаров. Исковое заявление пока оставлено без движения до устранения нарушений. ООО «Силур» занимается обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы. До 2018 компания года поставляла оборудование и металлоконструкции различным заказчикам, в том числе занимающимся добычей нефти и газа. После 2018 года заключенных контрактов у ООО «Силур» не числится. Всего в отношении компании в судах рассматриваются четыре дела на общую сумму 287 млн рублей. Банкротство управляющей строительной компании АО «Корпорация развития Среднего Урала», принадлежащая министерству по управлению госимуществом Свердловской области, подала иск на 108 млн рублей против «Управляющей строительной компании «ПТО-Холдинг» с требованием признать ее банкротом. Заявление принято судом на рассмотрение. В 2015 году «ПТО-Холдинг» выступил поручителем по займу «Торгового дома ПТО». Тогда компания взяла у КРСУ 55 млн рублей для последующего развития торгового дома. Однако позже юрлицо было признано банкротом, и КРСУ свои деньги обратно не получила. За шесть лет сумма займа вместе с процентами по платежам выросла с 55 до 108 млн рублей. Иск трейдера к производителю драгоценных металлов ООО «ЕЗ ОЦМ — Трейд» требует с «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» 40 млн рублей в качестве исполнения обязательств по договору. Пока заявление истца находится без движения до устранения в нем нарушений. «ЕЗ ОЦМ — Трейд» является дочерней компанией завода по обработке цветных металлов и сейчас находится в стадии банкротства. Кроме того, ранее к компании предъявляли претензии налоговые органы. ООО «ЕЗ ОЦМ — Трейд» пыталось получить завышенные суммы возмещения налога на добавленную стоимость за первый квартал 2017 года в размере 102 млн рублей, за что было оштрафовано ФНС более, чем на 20 млн. Оспорить это решение компании не удалось. Неисполнение договора подряда Более 38 млн рублей хочет взыскать ООО «Строймехтранс» с ООО «Энергоремстройкомплект» за неисполнение договора строительного подряда. Суд принял исковое заявление и назначил дату первого слушания. Компания «Энергоремстройкомплект» являлась застройщиком 17-этажной гостиницы на улице Бажова, 166 в Екатеринбурге. В итоге срок сдачи объекта несколько раз переносился, при этом застройщик не предупреждал о переносе участников долевого строительства. Несколько раз компанию пытались признать банкротом, но решением суда дела были прекращены. Также у ООО «Энергоремстройкомплект» имеются заблокированные ФНС счета. Долги и банкротство подрядчика по отоплению «Примсоцбанк» требует признать банкротом ООО «Тепломонтаж-сервис» и взыскать с компании 35 млн рублей в качестве долга. Заявление судом принято, а также назначена дата первого слушания. «Тепломонтаж-сервис» занимается и установкой вентиляции, отопления и кондиционеров. Компания задолженность по уплате налогов в размере 612 тысяч рублей. В 2017 году «ТМ-Сервис» был привлечен к административной ответственности за использование в качестве склада здания без разрешения на его эксплуатацию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter