Жалобы в ФАС и торги без снижения. Все ли чисто в закупках администрации ГГО?

Больше всего у администрации ГГО, главой которой является Дмитрий Летников, торгов с проблемными индикаторами в сфере строительства и ремонта, включая проектирование — 45 штук.
В 2019 году было заключено три контракта на общую сумму около 86 млн рублей с ООО «Регионспецстрой» во главе Сергея Гренца. Компания занималась капитальным ремонтом МОУ СОШ № 4 в поселке Лая. В первом аукционе с начальной ценой в 55 млн рублей компания снизила цену до 46 млн рублей, победив в торгах. Однако при заключении контракта с ООО «Регионспецстрой» его цена снова поднялась до 50 млн рублей.
Также во время торговой процедуры три компании-претендента на ремонт школы, ООО «Сити-Билдинг», ИП Чернышенко и ООО «КС-Строй», подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу на администрацию ГГО. Суть жалоб состояла в следующем:
Однако ФАС все три жалобы отклонила. Кроме того, несмотря на выполнение контракта в полном объеме и без нарушений, ООО «Регионспецстрой» завершило капитальный ремонт школы на неделю позже установленного срока.
Жалобы в ФАС почти всегда присутствуют при торгах на крупные суммы. Иногда они бывают обоснованными — заказчик прописывает техзадание под определенного подрядчика. Или же заказчик, возможно, хочет обезопасить себя от будущих неприятностей с поставщиком. Поэтому заявки некрупных компаний отклоняются,рассказал TagilCity.ru юрист Сергей Волков.
Во втором аукционе, также на ремонт школы № 4, «Регионспецстрой» снизил начальную цену с 9,9 до 8,3 млн рублей и стал победителем закупки. Стоит отметить, что в этих торгах организатор в лице администрации ГГО отклонил пять из девяти заявок с формулировкой о том, что «документы заявки предоставлены не в полном объеме или с неверной информацией».
Третий аукцион на работы по строительству инженерных коммуникаций для газификации частных жилых домов в деревне Грань ООО «Регионспецстрой» выиграло снизив начальную цену 26,9 млн рублей всего на 200 тысяч рублей. Эти торги также не обошлись без жалоб в ФАС на заказчика — администрацию ГГО. Заявители пожаловались на установление заказчиком завышенных требований к материалам, что «создает необоснованные затруднения при формировании заявки, неправомерно ограничивая доступ к участию в закупке». Все четыре жалобы ФАС отклонила.
Через месяц с момента заключения контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Еще один многомиллионный контракт по итогам торгов администрация ГГО заключила с ООО «Сити-Билдинг» (управляющий Виталий Чачин) на строительство инженерной сети для газификации частных домов в селе Покровское. Начальная цена на аукционе составила 94,8 млн рублей. При этом две заявившиеся компании снизили начальную цену, но не были допущены до участия в торгах, так как, по заявлению администрации ГГО, предоставили в заявке не всю информацию, требуемую законом. ООО «Сити-Билдинг» начальную стоимость не снижало, поэтому контракт с компанией был заключен по максимальной цене.
На данные торги поступило две жалобы в ФАС о том, что в составе документации об электронном аукционе отсутствует перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ. Обе жалобы ФАС отклонила.
Единственным участником, которого администрация ГГО допустила до торгов на возведение пристроя в «Петрокаменском центре культуры, стало ООО «Я-Проект», генеральным директором которого является Алексей Швецов. При этом начальная цена в 24 млн рублей не была снижена при заключении контракта. На данные торги в ФАС было подано восемь жалоб. Участники посчитали, что техническое задание к объекту было составлено таким образом, что допуск к торгам могли получить только определенные компании. Все жалобы ФАС отклонила.
Допуск до торгов единственного участника, по мнению экспертов, может говорить о том, что у заказчика была договоренность с подрядчиком о победе в аукционе.
Нередки случаи, когда заказчик хочет видеть в качестве исполнителя определенную компанию. Возможно, что с ней заключались контракты раньше, тогда она вообще может стать единственным поставщиком. Либо между заказчиком и подрядчиком есть сговор, такие вещи должна расследовать и пресекать Федеральная антимонопольная служба,рассказал Сергей Волков.
За последние годы в России наблюдается рост нарушений при госзакупках во всех сферах деятельности. Количество выявленных нарушений в 2020 году выросло на 5,8% по сравнению с 2019 годом. По мнению экспертов, этому способствует нехватка контроля надзорных органов, ведь многие нарушения выявляются уже постфактум. Самое оптимальное в этом случае, считают специалисты, сделать торги максимально прозрачными и повысить конкурентоспособность среди добросовестных заявителей.