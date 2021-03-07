Жалобы в ФАС и торги без снижения. Все ли чисто в закупках администрации ГГО?

Еще один многомиллионный контракт по итогам торгов администрация ГГО заключила с ООО «Сити-Билдинг» (управляющий Виталий Чачин) на строительство инженерной сети для газификации частных домов в селе Покровское. Начальная цена на аукционе составила 94,8 млн рублей. При этом две заявившиеся компании снизили начальную цену, но не были допущены до участия в торгах, так как, по заявлению администрации ГГО, предоставили в заявке не всю информацию, требуемую законом. ООО «Сити-Билдинг» начальную стоимость не снижало, поэтому контракт с компанией был заключен по максимальной цене.