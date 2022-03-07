Boeing приостановил покупку титана у «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды

Американская компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России, в том числе и у корпорации «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды. Также Boeing планирует закрыть технические отделы компании в Москве и Киеве.

На «ВСМПО-Ависма» сожалеют, что контракт с многолетним партнером приостановлен, но там были готовы к подобному развитию событий. На предприятии заявляют, что у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении, рассказал редакции TagilCity.ru генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов. Напомним, «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим предприятием во всем мире по производству титана и титановых сплавов. Компания поставляла сырье не только для Boeing, но и для Rolls-Royce, Snecma, UTC Aerospace Systems. В отношении корпорации из Верхней Салды уже неоднократно вводились санкции, но затем предприятие исключалось из списка. Долгосрочный контракт на поставку титана между Boeing и «ВСМПО-Ависма» был заключен в январе 2021 года. «ВСМПО-Ависма» и компания «Боинг» заключили соглашение о поставках

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