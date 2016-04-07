Все зависит от исторической справки: Нижний Тагил готовится получить госсубсидию к празднованию 300-летия города

300-летие Нижнего Тагила – важный исторический рубеж. И, хотя до юбилейной даты еще 6 лет, город уже начинает активную подготовку к проведению праздника.

Чтобы получить госсубсидию на реализацию запланированных мероприятий, город должен выполнить ряд условий. Прежде всего, подготовить историческую справку о Нижнем Тагиле, которую рассмотрят в областном министерстве культуры. Далее пакет документов пойдет в Заксобрание области. Последний этап – обсуждение заявки в Правительстве РФ и одобрение президента. Только в этом случае государственная субсидия, которая составит около 200 млн рублей, будет предоставлена городу. Деньги могут быть потрачены на культурно-досуговые и просветительские мероприятия, реставрационные работы, издательскую деятельность и организацию выставок.

По мнению Сергея Носова, часть субсидии разумно будет направить на те проекты, которые улучшат внешний облик города и раскроют его потенциал. Например, на реставрацию дома управления Нижнетагильским заводским округом и исторического здания на проспекте Ленина, а также на развитие завода-музея. Также, средства могут быть направлены на создание литературно-музейного центра Булата Окуджавы. По словам мэра, это может стать отличным подарком городу и тагильчанам к важной исторической дате.

Носов поручил участникам оргкомитета в течение 10-ти дней предложить свои идеи по формированию программы дня города. Историческую справку подготовят Валерий Суров и Эльвира Меркушева.

Мэр напомнил, что этот документ важно составить так, чтобы он успешно прошел защиту.