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Все зависит от исторической справки: Нижний Тагил готовится получить госсубсидию к празднованию 300-летия города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все зависит от исторической справки: Нижний Тагил готовится получить госсубсидию к празднованию 300-летия города

7 апреля 2016, 12:00ЭкономикаТимофей Данилов
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