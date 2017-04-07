Торговые наценки на товары в России увеличились по сравнению с 2016 годом почти вдвое

После введения новых поправок в закон «О торговле», касающихся заключения договоров, вместо ожидаемого снижения цен, произошло повышение стоимости товаров в магазинах. Поставщики выражают свое недовольствие ситуацией, сложившейся в торговых сетях. Несмотря на 30%-ные скидки , с которыми они отдают товар ритейлерам, цены на товары не снизились.

Со своей стороны, продавцы товаров объясняют это тем, что ранее они брали с поставщиков плату за дополнительные услуги - маркетинговые, информационные и прочие - в размере 20–40%. Теперь же это делать запрещено в соответствии с новыми поправками в законе «О торговле», сообщает газета «Известия».