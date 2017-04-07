Здания недобросовестных застройщиков в Нижнем Тагиле могут пойти под снос

В реестр недобросовестных застройщиков вошли те, кто ведёт застройку, не оформив должным образом документы на строительство.

ИП Уткин

ООО «Дорожник»

ИП Малочай

Баторин (реконструкция зданий механического цеха)

Чураев (магазин товаров продовольственного спроса)

ИП Орехов

При таком игнорировании градостроительного кодекса, решение суда может быть вплоть до сноса заявил Глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

На дооформление документов на строительство администрацией выделяется определённый срок, по истечению которого будут приняты соответствующие меры.

Дать отсечку до конца апреля. В отношении того, кто не подтянется до этого срока – действовать в установленном законом порядке подытожил Сергей Носов.