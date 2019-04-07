Россияне должны банкам по кредитам 15,2 трлн рублей

При этом, если в Европе или Америке брать кредиты - это нормальное финансовое поведение при стабильной работе и зарплате, то в России население берет кредиты, когда не имеет никаких накоплений на покупки, а впоследствии и вовсе может не платить по долгам. После этого появляются проблемы с коллекторами и даже угроза лишиться имущества, недвижимости.

Средняя задолженность банка на одного россиянина составляет более 103 тысяч рублей. По сравнению с зарубежными показателями, это кажется некрупной цифрой. Так, в Германии средняя задолженность в пересчете на рубли - 1,6 млн, в Великобритании - 3 млн, в США - 3,6 млн, в Швейцарии - 9,5 млн. Однако в США средняя зарплата в 249,5 тысяч рублей позволяет спокойно платить по кредитам. Еще одной проблемой в России называют высокую долю просроченных платежей - 43%-45% должников допускают нарушения графика платежей.

Самыми закредитованными регионами России эксперты называют Тюменскую и Магаданскую области, а также Якутию. Меньше всего средняя сумма кредита на одного человека в Ингушетии, Крыму и Дагестане.

Растет в стране и задолженность по микрокредитам: 121 млрд рублей составила задолженность населения в пользу МФО, при этом 30,8% - это просроченная задолженность.

Тенденции с высокими процентами по микрокредитам, когда сумма общего долга могла в разы превышать первоначальный займ, привели к нововведениям: уже в 2019 году предпринят ряд шагов, останавливающих верхний порог переплаты по таким займам.