Правительство России планирует ввести запрет на импорт дешевого бензина

Данное предложение было озвучено Минэнерго, ограничение может вступить в силу уже в апреле этого года и будет действовать до сентября. В течение этого промежутка цены на нефть, по прогнозам Минэнерго, продолжат оставаться на низком уровне. В правительстве информацию пока не прокомментировали.