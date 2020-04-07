Правительство России планирует ввести запрет на импорт дешевого бензина
Сегодня, 10:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Российское правительство намерено ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поступление на рынок страны дешевого бензина, пишет РБК со ссылкой на чиновников и участников топливного рынка.
Данное предложение было озвучено Минэнерго, ограничение может вступить в силу уже в апреле этого года и будет действовать до сентября. В течение этого промежутка цены на нефть, по прогнозам Минэнерго, продолжат оставаться на низком уровне. В правительстве информацию пока не прокомментировали.
Напомним, страны ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, в следствии чего были сняты ограничения по добыче. Это повлекло за собой обвал на нефтяном рынке.
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