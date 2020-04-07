«Спортмастер» закрывает магазины и предлагает своих сотрудников другим сетям
Сегодня, 13:40ЭкономикаФото: pixabay.com
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Сеть магазинов «Спортмастер», которая представлена и в Нижнем Тагиле, закрывается на время пандемии. Сотрудников они предлагают другим торговым сетям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.
Сотрудники, которые не смогут найти работу, получат компенсацию в размере одного МРОТ. Остальные смогут вернуться в «Спортмастер» после снятия режима строгой изоляции. Напомним, сейчас магазины, торгующие одеждой и спорттоварами, закрыты до особых распоряжений.
Ритейлер имеет порядка 500 магазинов в России и за границей. В Нижнем Тагиле работают две точки — в ТРЦ DEPO и на улице Садовая.
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