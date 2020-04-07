«Спортмастер» закрывает магазины и предлагает своих сотрудников другим сетям

Сотрудники, которые не смогут найти работу, получат компенсацию в размере одного МРОТ. Остальные смогут вернуться в «Спортмастер» после снятия режима строгой изоляции. Напомним, сейчас магазины, торгующие одеждой и спорттоварами, закрыты до особых распоряжений.