В России прогнозируют рост цен на продукты до 20%

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Поставщики намерены поднять цены на продукты до 20%, сообщают «Известия».
Инициативы поставщиков уже прошли проверку в ФАС России. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, наибольший скачок цен произойдет на чай и кофе, они могут подорожать на 20%. Их завозят из-за границы, а подорожание связано с падением курса рубля.
На 5-15% прогнозируется рост закупочных цен макаронных изделий. Поставщики просят пересмотреть в сторону увеличения цены на продукцию, при изготовлении которой используются зерно и мука.
Эксперты едины во мнении, что рост цен связан с падением курса рубля по отношению к доллару. При этом, как заявляют в Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, магазинам приходится поднимать цены, если все поставщики заявляют о таких намерениях.
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