В России прогнозируют рост цен на продукты до 20%

Инициативы поставщиков уже прошли проверку в ФАС России. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, наибольший скачок цен произойдет на чай и кофе, они могут подорожать на 20%. Их завозят из-за границы, а подорожание связано с падением курса рубля.

На 5-15% прогнозируется рост закупочных цен макаронных изделий. Поставщики просят пересмотреть в сторону увеличения цены на продукцию, при изготовлении которой используются зерно и мука.