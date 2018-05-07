На рынке микрозаймов вновь отмечена положительная динамика

Суммарный объем продуктов от МФО был зафиксирован на отметке 181,2 млрд. рублей, тогда как ранее он соответствовал 164,7 млрд. рублей. Общее количество предоставленных ссуд здесь достигло 15 158 903 единиц, из которых большая часть в натуральном выражении пришлась именно на займы «до зарплаты»: 8 746 480 штук против 6 412 423 предложений на покупку потребительских товаров. Наиболее впечатляющая динамика роста портфеля займов МФО была отмечена в Архангельской области, Краснодарском и Пермском краях: 14,2%, 13,6% и 13,5% соответственно. Слабее всего продвинулись в этом направлении Республика Саха, Чеченская Республика и Челябинская область: 6,2%, 6,3% и 6,8% соответственно.

По мнению генерального директора Национального бюро кредитных историй Александра Викулина, рост выдачи продуктов в этом сегменте напрямую связан с их востребованностью у определенных групп заемщиков. Бизнес-модель МФО позволяет с минимальными рисками сотрудничать даже с проблемными гражданами, которым закрыт доступ к банковским предложениям.

Не только доступность в плане условий получения микрозаймов привлекает потребителей. Свою роль играет и тот факт, что взаимодействие между всеми сторонами может проходить в дистанционном формате. Для того чтобы решить возникшие материальные проблемы, гражданам совершенно необязательно отправляться в отделение финансовой компании, достаточно заглянуть на ее сайт или на площадку, где на таких страницах, как https://zajmonline.com/company/greenmoney, собраны сведения о десятках наиболее популярных и надежных МФО. Последние ресурсы часто оказываются даже более предпочтительными, ведь они позволяют в режиме реального времени буквально за несколько минут получить представление о том, какие именно микрозаймы представлены на рынке. Сравнивать программы кредитов легко с помощью сводных таблиц, где указаны максимальные размеры доступных сумм, процентные ставки по ним, периоды погашения долгов.

Оформление заявок на микрозаймы занимает несколько минут, равно как и рассмотрение компаниями сделанных запросов. Получение денег по одобренным ссудам может осуществляться одним из предложенных способов: на электронный кошелек, на банковский счет, на карту, в офисе МФО.

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