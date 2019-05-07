Электроснабжение «Екатеринбург Арены» обойдется в 30 миллионов в год

За год стадион «Екатеринбург Арена» потребляет 7,6 миллиона киловатт электроэнергии, на это из федерального бюджета в 2019 году выделят 30 миллионов рублей. В настоящий момент на сайте госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчика. Заказчиком выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг», на балансе которого находится спортивный объект.

В настоящий момент содержание стадиона в Екатеринбурге обходится в 230 миллионов рублей в год, при том, что на его адаптацию к рациональному использованию после чемпионата мира потребуется 570 миллионов рублей. Из них 542 миллиона рублей будут выделены из федерального бюджета и 28 миллионов рублей - из областного.