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Электроснабжение «Екатеринбург Арены» обойдется в 30 миллионов в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Электроснабжение «Екатеринбург Арены» обойдется в 30 миллионов в год

Сегодня, 08:49ЭкономикаФото: Страница стадиона «Екатеринбург Арена» во ВКонтакте
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