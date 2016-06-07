Лего для бизнеса: «МегаФон» сделал ставку на индивидуальные тарифы для корпоративных клиентов

Бизнес-клиенты оператора в режиме онлайн могут сконструировать подходящий для себя набор услуг. Для этого достаточно зайти на сайт и указать желаемый объем минут для звонков (от 350 до 5 000 минут в месяц) и мобильного интернета (от 5 до 40 Гб в месяц).

Впервые клиент может отдельно выбрать и зону действия для каждой услуги. Например, минуты для звонков только по Свердловской области, а интернет – по России.

При подключении «Корпоративного безлимита» каждому абоненту предоставляется неограниченное количество вызовов на номера «МегаФона» по всей России, безлимитное число SMS внутри корпоративного договора и 100 SMS в сутки на номера «МегаФона» по стране.

Теперь наши клиенты могут самостоятельно собрать свой набор мобильных услуг. Это удобно и выгодно, ведь компания не переплачивает за то, чем не будет пользоваться ее сотрудник. Сегодня на бизнес-рынке мы единственные, кто разработал такое решение, исключив универсальные пакеты отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Плюсом к тарифу-конструктору, без дополнительной платы, каждому будет предоставлен сервис «Онлайн-конференция». Благодаря которому клиент может организовать видеоконференцию, либо провести совещание с сотрудниками из разных городов, не собирая их всех в одном месте. Коллеги могут присоединиться к «оперативке» со своих мобильных девайсов или стационарных компьютеров. При этом у каждого будет возможность публиковать видео, документы или общаться с коллегами в чате.