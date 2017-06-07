Ликбез по банковским металлам: лучший способ инвестирования
Драгоценные металлы – это популярные во всем мире защитные активы, покупка которых на протяжении десятков лет остается актуальной инвестиционной стратегией. Как и в других банковских инструментах, здесь существуют правила вложения средств, различные «золотые» инструменты и база знаний, которые должен знать вкладчик.
В аналитическом докладе Thomson Reuters GFMS «Gold Survey 2017» указывается, что средняя стоимость на банковские металлы в нынешнем году будет складываться в пределах нормы (не в отрыве от прошлогодних показателей), и на сегодняшний день составляет около 1260 долларов за тройскую унцию. Этот прогноз превышает показатели прошлого года на 2,5%, когда стандартный курс золота (объем драгметалла, равный 31,10 грамм) стоил 1230 долларов.
Отраслевые прогнозы других изданий и аналитических центров предполагают в 2017 году более серьезное подорожание банковских металлов. В частности, эксперты агентства Bloomberg заявили: «Рынок поставил цель на ближайшие месяцы, и, согласно нашему прогнозу, до конца года стоимость драгоценных металлов вырастет более чем на 3,5%, достигнув 1270-1275 долларов за унцию».
Банковские металлы с наибольшей выгодой
С учетом неоднозначных прогнозов аналитиков на формирование стоимости драгметаллов в 2017 году, эксперты задались вопросом, какой металл способен принести инвестору наибольшую выгоду.
- Золотые монеты и слитки. Человек может купить золото в физическом, то есть натуральном виде, несколькими способами: вложиться в монеты или слитки. При этом ювелирные изделия не подходят под категорию банковских и инвестиционных металлов. Купив монеты, а не слитки, вкладчику не придется уплачивать НДС, который может составлять от 18%, но придется возместить финансово-кредитной организации определенный комиссионный процент.
Это наиболее доступные для обычных граждан способы вложения денег в банковские металлы. Специалисты также отмечают, что инвестор может купить акции золотодобывающих компаний или приобрести пай в паевом отраслевом фонде, что также приблизит его к обладанию драгоценных металлов.