Ликбез по банковским металлам: лучший способ инвестирования

В аналитическом докладе Thomson Reuters GFMS «Gold Survey 2017» указывается, что средняя стоимость на банковские металлы в нынешнем году будет складываться в пределах нормы (не в отрыве от прошлогодних показателей), и на сегодняшний день составляет около 1260 долларов за тройскую унцию. Этот прогноз превышает показатели прошлого года на 2,5%, когда стандартный курс золота (объем драгметалла, равный 31,10 грамм) стоил 1230 долларов.

Отраслевые прогнозы других изданий и аналитических центров предполагают в 2017 году более серьезное подорожание банковских металлов. В частности, эксперты агентства Bloomberg заявили: «Рынок поставил цель на ближайшие месяцы, и, согласно нашему прогнозу, до конца года стоимость драгоценных металлов вырастет более чем на 3,5%, достигнув 1270-1275 долларов за унцию».

Банковские металлы с наибольшей выгодой

С учетом неоднозначных прогнозов аналитиков на формирование стоимости драгметаллов в 2017 году, эксперты задались вопросом, какой металл способен принести инвестору наибольшую выгоду.

Золотые монеты и слитки. Человек может купить золото в физическом, то есть натуральном виде, несколькими способами: вложиться в монеты или слитки. При этом ювелирные изделия не подходят под категорию банковских и инвестиционных металлов. Купив монеты, а не слитки, вкладчику не придется уплачивать НДС, который может составлять от 18%, но придется возместить финансово-кредитной организации определенный комиссионный процент.

Обезличенный металлический счет, который открывается в банке для учёта движения металла в обезличенной форме. Этот вариант наиболее доступный способ для частного инвестора приобрести банковские металлы. Доход по счету формируется исходя из расчетной стоимости стандартного веса драгметалла, а среди рисков можно отметить: во-первых, стоимость приобретения металла курируется самим банком, независимо от средней цены на рынке; во-вторых, такие вклады не «защищаются» в общей системе страхования.