408,1 млн рублей ущерба нанесено директором инвестиционной компании из Екатеринбурга

Следователи в ходе проверки выяснили, что с ноября 2012 по август 2014 года управленец приказывал подчиненным перечислять деньги по договорам займа на его личные банковские счета. При этом, указывает следствие, он знал, что для таких операций необходимо выполнить определенные требования закона. Таким образом ему удалось похитить 50,5 млн рублей средств фирмы.