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408,1 млн рублей ущерба нанесено директором инвестиционной компании из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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408,1 млн рублей ущерба нанесено директором инвестиционной компании из Екатеринбурга

7 июня, 08:00Экономика
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