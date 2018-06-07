408,1 млн рублей ущерба нанесено директором инвестиционной компании из Екатеринбурга
В столице Урала под суд попадёт гендиректор крупной инвестиционной компании за неисполнение обязательств перед клиентами. Ущерб составил 401,7 млн рублей.
39-летний директор ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
Следователи в ходе проверки выяснили, что с ноября 2012 по август 2014 года управленец приказывал подчиненным перечислять деньги по договорам займа на его личные банковские счета. При этом, указывает следствие, он знал, что для таких операций необходимо выполнить определенные требования закона. Таким образом ему удалось похитить 50,5 млн рублей средств фирмы.
В дальнейшем обвиняемый проводил незаконные инвестиционные сделки с юридическими лицами, имеющими благоприятное финансовое состояние. Однако позже эти сделки несколько разорили компанию ООО «Уником Партнер». Впоследствии из-за возникших обстоятельств компания не вернула свои деньги 188-ми клиентам, нанеся ущерб в 401,8 млн рублей. Вскоре фирма потеряла лицензию и завершила свою работу.
Директору компании грозит до 10 лет, передает пресс-служба прокуратуры.
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